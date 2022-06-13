電信業拚618檔期，亞太電(3682)宣布祭出月付188元4G上網免費2GB不限速、4G不限速上網吃到飽388元等多項優惠，另外，透過與便利商店的合作，也可以在疫情期間，讓消費者在申辦門號時更為便利省時，力拼與遠傳(4904)合併前的重要電商大戰。

亞太電數位門市618年中慶正式開跑，資費抗漲不夠看，即日起至6月底，推出月租188、288、338和388元年中慶限時方案，只要月付188元即享4G上網免費2GB不限速、超量享12Mbps輕速上網吃到飽，而4G不限速上網吃到飽也只需月付388元，再送免費70分鐘網外/市話語音優惠。活動期間，凡於數位門市申辦指定門號還有機會抽中iPhone 13 Pro 128GB或第3代AirPods，另外，選擇透過全家便利商店購卡及數位驗證，最多還可獲得500元全家購物金。

亞太電表示，自2019年數位門市首創最快10分鐘門號立即通的24小時電信服務，掀起電信業數位創新革命，至今已累積服務超過數十萬用戶，目前聯手全台超過5,300家萊爾富及全家便利商店，領先業界建構最友善的電信服務生態圈。而近期因疫情升溫，不少民眾為減少人群接觸機會，截至今年5月，有近4成用戶透過住家就近的超商完成門號申辦，用戶於線上下單填妥資料後，透過超商多媒體事務機即可驗證身分，並購買、取得SIM卡。

為了讓更多民眾體驗創新便捷的電信服務，618年中慶活動期間，亞太電數位門市攜手全台逾3,900家據點的全家便利商店，加碼大方送購物金，申辦門號選擇全家便利商店購卡及數位驗證，申辦188資費加贈100元購物金、288資費加贈200元購物金、338資費加贈300元購物金、388資費更加贈高達500元購物金。