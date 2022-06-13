金門今(13)日新增66名新冠確診者，累計3464例，確診人數已有逐漸下滑趨勢。縣府表示，全縣國小今天復課情形大致良好，快篩結果有8人陽性確診。
金門今(13)日新增66名新冠確診，累計3464例。目前收治中43例，其中無症狀或輕症28例、中症12例、重症3例；確診者居家照護593例。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者57人，目前居家隔離127人，解除居家隔離87人。
另因應國小今(13)日復課，縣府共提供4970劑快篩試劑，給各校師生在復課前一天篩檢，回報統計有8人快篩陽性確診。
縣府說明，當前中央與地方的防疫政策一致，即將重心放在確診者的分流作業，確診者之中、重症為防治重點，並以金門醫院為中心。金門醫院做為專責病房，確保收治能量是重要工作指標。該院負壓及專責病床總床數40床，目前使用16床，尚有空床24床可收治中、重症確診者。
縣衛生局也指出，統計3月30日至昨(12)日止，金門醫院收治確診病患計152人，已出院者133人，其中亡故者7人。調查死亡病例之病史，皆有危險因子或慢性病史。該局呼籲年長者，接受完整疫苗施打，以降低發生重症的機率。
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