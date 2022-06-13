巴西女網選手哈德瑪雅（Beatriz Haddad Maia）在英國諾丁漢網球賽狀態相當好，包辦單、雙打冠軍，其中單打更是個人在WTA巡迴賽首冠，為草地賽季打出好的開始。

哈德瑪雅現年26歲，2012年轉戰職業網球的她，雙打賽事成績比較好，今年還打進到澳洲網球公開賽女雙決賽，目前單打世界排名的第32、雙打世界排名第27，在諾丁漢WTA賽事單打居第7種子，一路晉級到最後決賽，和美國籍第6種子瑞絲姬（Alison Riske）決戰，最終哈德瑪雅6比4、1比6、6比3獲勝，贏得個人在WTA奮戰10年來單打首冠。

單打奪冠後，哈德瑪雅稍事休息，在於雙打決賽和中國大陸張帥合拍，兩人是諾丁漢賽事女雙頭號種子，7比6（2）、6比3擊退第4種子、美國多列希戴（Caroline Dolehide）／羅馬尼亞妮可列絲庫（Monica Niculescu），哈德瑪雅單站賽事包辦雙冠。

哈德瑪雅說：「這是很不可思議的一周，我實在無法預期有比這次更好的草地賽事首戰成績。我只是不斷奮鬥，每一分、每一場比賽都敦促自己再拚一下。草地賽事是很特別的時光，一整年賽季下來沒有多少草地場地巡迴賽，要好好提升自己、積極面對每一戰，諾丁漢賽程結束後，街下來還有伯明罕、伊斯特本及重頭戲溫布頓。」