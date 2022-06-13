新竹市兒童發展早期療育中心今年2月已啟用，日間照顧服務每月最高可服務40位學齡前兒童，近日投入百萬打造的全新療育感官教室「白屋」也完工，副市長沈慧虹13日特別為孩子溫聲開箱，即日起將成為孩子體驗與探索的祕密基地。

沈慧虹表示，她身為新竹市發展遲緩兒童早期療育推動委員會召集人，一直以來持續關心兒童早期療育的議題，更跨局處協助市府推動「早療3支箭」，除提供早療家庭早療補助、定點臨托和育兒指導員等資源外，也持續提升早療服務，希望帶給早療兒童和家庭最實質的幫助。

她說，為照顧早療兒的學習需要，以提升早療兒童的學習動機和效能，新竹市早療中心近日打造全新多感官教室「白屋」，並透過多元課程設計，讓早療孩子能自發探索學習，在趣味中自然增進各項感官知覺能力，為發展準備期建立基礎。

沈慧虹今天親自體驗觸覺板，有泡泡管、鏡子、螢光鍵盤等可拆卸道具，還有孩子乘坐的小小蛋型鞦韆，更利用全白天花板、牆面與地面，可投影圖案或營造星空、水波等效果。

音樂踏墊則讓孩子可觸碰、踩踏，搭配眼前的七彩牆面，豐富視覺與觸覺體驗。

市府社會處長張柔指出，「白屋」裡有多元觸覺牆、光纖管、震動搖椅等設備，其中，從國外引進的「觸覺板」是訓練觸覺功能，觸覺的敏銳程度會影響大腦的辨別能力、身體的靈活性及情緒的穩定，讓孩子多觸摸，有助於刺激大腦發展，發展出合宜的觸覺反應。

此次也更新「聲震水床」設備，讓早療兒躺在水床上感受水波的晃動，刺激前庭覺和本體覺，如果孩子前庭覺失調，最常出現在肢體表現上，隨時隨地都在動，抖腳、搖頭晃腦，或不停地自轉。

早療中心主任楊玉玲則表示，學齡階段的孩子需要多感官知覺的刺激，幫助孩子們學習和發展身心各項能力，原由台塑企業王詹樣基金會補助100萬元設置感官教室，此次特別感謝業成基金會補助30萬元，進行汰換設備與遷移設置。

社會處表示，甲療中心是市府委託心路基金會辦理，提供早療兒童和身心障礙兒童學齡前日間生活照顧服務，設4間日托教室、療育教室、感官教室、治療室、舒緩室、隔離室、團體空間、會談室等，由專業師資團隊依孩童能力量身設計課程，包含小組訓練、戶外體能課、地板滾球課、角落課等多元主題，也訓練兒童生活自理能力。

民眾若有早療資源需求，可電洽社會處身心障礙福利科03-5352133，或兒童發展早期療育中心03-5612511。