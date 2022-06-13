全球人壽落實「因為愛、責任在」品牌理念，致力推動偏鄉教育，連續兩年透過遠端視訊的方式，舉行偏鄉公益講座「台科大大學社會責任實踐i-villages plus城鄉牽手計劃」，將企業社會責任、普惠金融、公平待客等目標付諸行動，打破距離與城鄉隔閡，擔任遠端志工講師的重要角色，陪伴偏鄉學子認識保險保障，進行職涯探索、打開職涯視野。

疫情影響下，偏鄉學校資源相對明顯缺乏，全球人壽延續與台科大偏鄉公益講座合作，由公司同仁擔任遠端志工講師，持續與雲林縣立馬光國中舉辦線上職涯分享公益講座，分享人生經歷與職涯經驗帶給學子不同的視野；全球人壽也重返新北市金山高中，延續去年公益講座的合作，並進一步擴展到東台灣，攜手台東縣海端國中舉辦職涯分享公益講座。

全球人壽表示，今年擴大舉辦職涯公益講座是相當特別的經驗；海端國中全校學生共30餘位，其中，9成為布農族原住民，近8成學生為住校生，從小就培養了相當的獨立性。有別於之前的公益講座，這次特別配合海端國中住校生放學後的晚間時刻，舉辦保險知識與職涯分享公益講座，既能顧及日常課程又能夠給帶給學子與課堂上不同的新體驗。

為打開學子們不同的職涯視野，全球人壽在多場講座中，邀請橫跨各領域的內、外勤同仁來分享職涯經驗，以期打破學子們對職業的刻版印象或想像空間；全球人壽晨星通訊處區經理游憶如在講座中與同學們分享「保險的意義與價值」，除解說保險的正確知識外，更進一步回顧自己職涯與保險擦出火花的那一刻、陪伴保戶走過起伏的風風雨雨。

全球人壽品牌暨數位整合發展部副總經理高芬蒂亦受邀請擔任志工講師，在數位化時代下暢談自己的「資料科學家養成記」，提供這條未來職涯道路上的指引，建議同學若有興趣可提早準備並好好培養未來職涯所需的能力。

高芬蒂表示，被譽為資料科學家的「大數據分析」是近10年產生的新行業；她用自身成長故事勉勵螢幕前的學生，同樣身為在偏鄉台東長大的孩子，堅持著「認識世界」的夢想，靠著大量閱讀來築夢、好好鑽研語言來實踐，把自己送到美國攻讀電腦碩士、甚至進入美國NASA任職，勉勵參與講座的同學要有「永遠不要先說不可能，試試看才知道」的拼勁，不因環境弱勢而失去追夢的勇氣。

身為專業保險顧問的游憶如也透過回顧自己的成長過程，來勉勵學子們；從小熱愛體育的她，過去因為考量到未來職涯發展，捨棄體育之路，但並不後悔。游憶如表示，「我的選擇沒錯，如果能重來，我會希望早點選擇這條路」，建議同學們在準備上高中後，趁高一時好好想清楚跟規劃未來，學會幫自己做決定。

游憶如也與同學們分享一段話，「每個人的家庭環境都不一樣，有傘的孩子要學會好好珍惜家裡有傘的環境、惜福珍惜；沒傘的孩子只能奔跑，享受過程，所謂的堅強不是等暴風雨過去，而是學會在風雨中跳舞。」

全球人壽長年關懷台灣教育、弱勢與偏鄉資源，致力於推動教育成長面向，透過保戶子女獎學金、公益加一加、支持偏鄉清寒學子獎助學金、舉辦偏鄉公益講座課程等活動，鼓勵優秀學子勤於課業、自我實現；同時，也持續捐助國內多所大專院校機構或通識教育講座課程，培養學生獨立思考能力，開展多元啟蒙教育，為台灣下一代厚植未來的能力，希望能為社會培育英才。

全球人壽今年也持續透過遠距視訊方式，進行保險知識、職涯分享與偏鄉教育，讓學子更深一層認識保險業以及探索各項職涯的可能，了解各項職業中所需具備的專業金融知識與技能，有機會提早進行職涯規劃，並幫助提升風險意識與保險知識，落實於日常生活中，讓保險的意義與功能，逐漸落實並扎根在各社會階層，充分保障人生的不確定，也保障著每一個人所擘劃的人生藍圖。