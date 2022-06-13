美國上周五公佈火燙的通膨數據，國債殖利率的飆高，以及北京加強對朝陽區新冠疫情的控制，都拉低了市場信心。美指期在周一重新開盤，也呈現大幅走低。
周一香港恆生指數開低走低，一度跌破2萬1000點，收跌738.60點或3.39%，為21067.58點。國企股(H股)跌269.04點或3.54%，為7340.52點。
在那指大跌逾5%之下，恆生科技指數也明顯低走，收跌4.72%。阿里巴巴跌近8%，嗶哩嗶哩跌10.4%，京東健康跌9.5%。
藥明康德跌10.7%，在A股跌9.6%；該公司發布公告，公司實際控制人的股東決定在今年7月初至9月底期間減持在A股股票，占總發行股份不到3%。
新東方在線一度大漲100%，收漲40%，報8.72港元，為連兩天大漲。
新東方轉型為直播帶貨，旗下東方甄選的直播間火紅，粉絲也大增。
中芯國際今日納入恆生指數成分股，升0.42%，報18.94港元。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。