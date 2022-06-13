美國上周五公佈火燙的通膨數據，國債殖利率的飆高，以及北京加強對朝陽區新冠疫情的控制，都拉低了市場信心。美指期在周一重新開盤，也呈現大幅走低。

周一香港恆生指數開低走低，一度跌破2萬1000點，收跌738.60點或3.39%，為21067.58點。國企股(H股)跌269.04點或3.54%，為7340.52點。

在那指大跌逾5%之下，恆生科技指數也明顯低走，收跌4.72%。阿里巴巴跌近8%，嗶哩嗶哩跌10.4%，京東健康跌9.5%。

藥明康德跌10.7%，在A股跌9.6%；該公司發布公告，公司實際控制人的股東決定在今年7月初至9月底期間減持在A股股票，占總發行股份不到3%。

新東方在線一度大漲100%，收漲40%，報8.72港元，為連兩天大漲。

新東方轉型為直播帶貨，旗下東方甄選的直播間火紅，粉絲也大增。

中芯國際今日納入恆生指數成分股，升0.42%，報18.94港元。