南投縣民宿協會理監事交接，觀光產業界人士齊聚。（廖志晃攝）

南投縣民宿協會理監事交接，觀光產業界龍頭齊聚。（廖志晃攝）

南投縣民宿協會理事長交接，由縣長林明溱（中）監交。（廖志晃攝）

新冠肺炎疫情重創觀光產業，但是南投縣民宿協會推動的「南投好食民宿」品牌，依然深受消費者肯定；縣長林明溱感謝卸任理事長魏振宇對觀光發展的貢獻，並期許新任理事長林雪華與縣府合作，再創觀光產業巔峰。

南投縣民宿觀光協會，13日舉行第6、7屆理監事交接典禮，金台灣山莊民宿林雪華接任理事長，林明溱監交印信，並頒發證書給新任理、監事；包括縣議會祕書長李孟珍、中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田、全國民宿協會聯合會理事長張心盈、台灣民宿協會理事長彭成裕、前南投縣旅館公會理事長林志穎及縣府觀光處長陳志賢等人都到場見證。

林明溱表示，南投縣民宿825家，數量居全國第6，由於疫情影響，觀光旅宿業經營困難，民宿協會對南投縣觀光產業幫助很大，縣府將持續與協會合作，做好防疫工作突破困境，希望中央控制疫情，讓各產業都能復甦。

林雪華表示，雖然疫情嚴峻，但協會近2年戮力推動安心旅宿，縣內旅宿業者都能確實做好環境消毒、旅客接待，甚至提供無接觸住宿環境及包棟服務，大家到南投旅遊都能安心；未來將持續與縣府推動「南投好食民宿」，並安排多元的交流與座談，讓業者有良好的共學環境，朝產業優質化的方向邁進。

魏振宇表示，因為疫情關係，他在民宿理事長任內無法大力推廣觀光事務，希望林理事長上任後，能讓南投旅遊景點、民宿更活絡。

李吉田表示，新任理監事都是年輕世代，希望新血輪加入共同努力，在後疫情時代讓觀光產業浴火重生。