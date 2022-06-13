陳情居民懷疑溝圳的水被汙染，現地取水帶走。（呂妍庭攝）

嘉義縣大林鎮上林里居民質疑附近「禾蛋蛋品」排放汙水，導致灌溉水源被汙染，埤塘也優養化長滿布袋蓮，進一步懷疑業者即使被查處後仍持續排廢水，向立委陳椒華陳情，今陳椒華會同相關單位到場會勘，要求禾蛋廠方應盡速改善排放水問題，過程中大林鎮長簡志偉遭民眾突潑排放水，引發警方關切，將潑水男子帶回了解狀況。

當地居民日前向陳椒華陳情後，嘉義縣政府由副縣長劉培東親自帶隊再度實地了解，並強調會依法處理，同時已將廠房內的暗管封住，因事後居民又指控禾蛋在偷排廢水，陳椒華今現勘，廠方強調已無偷排狀況，被民眾指稱是暗管的管路是用來排廠內雨水使用。

陳椒華實地了解後，要求排放水務必改善，禾蛋應立即設置廢水處理設備，將廢水處理至符合畜牧業放流水標準後，同時申請許可排至大埔美排水系統，另也要求埤塘管理單位大林鎮公所、水利署、農水署共同協調如何解決。

縣府指出，大林畜牧場5月20日由農業處、水利處及環保局等單位稽查後，發現有違法水井及側溝排放廢汙水狀況，日前已完成違法水井封填，側溝排水口也用管帽封閉，並對場內相關經營計畫書項目加強輔導改善，今查察後，社區居民指出仍有排放廢水情形，針對這部分，縣府會要求畜牧場提出完整廢汙水處理計畫，並申請合法搭排。後續大林畜牧場如有相關違法情事絕對會依法辦理。

簡志偉在會勘過程中，因不滿陳情民眾指責公所，認為排放水的管理單位是縣府非公所，一度與民眾理論，之後在陳椒華受訪時欲陳述意見，結果慘遭吳姓男子潑從水溝取出的放流水，全身溼透，男子卻聲稱是蓋子沒蓋緊，是要把水送他，簡志偉事後表示不會追究吳男法律責任，重申會勘是要解決問題，「而非製造問題」。