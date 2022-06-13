美國5月通膨數據不如預期，拖累台股回跌。但統一投信表示，下半年在國內外解封的刺激下，台灣經濟成長有望逐季上升，加以台股評價便宜，股市表現可期。

受到聯準會政策不確定性影響，第三季台股仍將呈現區間震盪，產業方面看好半導體、電動車、低軌衛星、綠能及儲電等。

統一投信指出，雖然主計處於5月下修台灣今年經濟成長率至3.9％，但第三季及第四季的經濟成長年增率預測仍都在5％以上，經濟成長動能優於上半年。

另外，目前台股本益比也位於相對低點，根據彭博數據，六月十日加權指數彭博預估獲利本益比為11.38倍，創下近十年新低；電子指數彭博預估獲利本益比為13.75倍，也低於近十年平均15.45倍。評價便宜，加以下半年將迎來消費旺季，使具備成長潛力的產業投資價值大幅上升。

對於第三季的投資布局，統一投信看好四大產業的表現，包括半導體、電動車、低軌衛星、綠能與儲電。