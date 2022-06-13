新北市中和分局積穗所昨日獲報，有民眾懷疑小黃運將蓄意繞路，賺取車資價差，爆發口角，事後駕駛乘客一同報案，互相提告，警方分別依公然侮辱、詐欺罪嫌，函請新北地檢署偵辦。

郭姓男子（24歲）和女友白姓女子（22歲）和友人昨（12）日於台北市信義區餐廳聚餐後，於松壽路搭乘陳姓男子（46歲）駕駛的計程車返家。由於陳男不諳路線，故詢問郭男可否按照導航路線行駛，但後來又發現有更快的路線，因此再做詢問，郭男2次皆表示許可。

不過計程車在行駛一段路程後，郭男發現路線為照導航行駛，且車資比尖峰時段更貴，因此懷疑陳男故意繞路，兩人爆發口角，並至警察局報案。

郭男起初欲走申訴流程，但卻不肯先支付車資，直到陳男表示若不付錢就提告，郭男才掏錢，但沒想到白女在拿錢給陳男時，脫口：「拿錢去看醫生，我看你有點喝醉。」讓陳男聽了相當不滿，決定提告公然侮辱。

郭男這方則認為，司機趁乘客有醉意，聲稱有較快路線再繞路賺取價差，有詐欺嫌疑，因此也提出告訴。警方後續分別將白女與陳男分別依公然侮辱、詐欺罪嫌，函送新北地檢署偵辦。