針對2050年淨零碳排目標，民眾黨立委張其祿、高市議員吳益政等人今（13）日召開記者會，要求中央政府及高市府加緊腳步，優先在高雄落實碳盤查、碳權認證及碳權交易平台建置等相關工作。對此，高市環保局表示，已研擬「高雄市淨零城市管理自治條例」，將持續精進並推動減碳措施。

張其祿指出，「淨零碳排」一直以來是國會中關注的議題，但目前中央對淨零碳排及高雄的減碳規劃面臨三大落後，包括制度落後、準備落後、基礎建設落後，而在這一波淨零碳排衝擊下，高雄因原本重工業、高碳排的產業結構，所面臨的風險更高。

吳益政提到，高雄應強化「碳盤查、碳權認證及碳權交易平台建置」等相關工作落實，對於碳費的專款專用「課多少碳費」也必須要「花多少碳費在減碳上」需有對應的關係與稽核機制，而不是再拿碳費專款專用的錢拿去宣傳、廣告等用途。

高市議員參選人劉家榮認為，以高雄市民觀點，中央政府對於碳費是否接軌國際？碳費是中央政府收或是地方政府收？如何專款專用？編列金額用到哪裡等等問題，中央及高雄市政府都沒有明確規劃讓中小企業有跡可循，恐造成地方「淨零碳排」發展困境。

對此，環保局表示，為積極面對淨零排放目標，市長陳其邁6月1日召集相關局處研商「高雄2050淨零排放策略」，確認本市淨零排放路徑及訂定「高雄市淨零城市管理自治條例」 方向，該自治條例草案已於6月10日上網預公告，徵求市民參與提供意見，後續將依法制作業進行修訂，送市政會議確認後送高雄市議會審議。

至於碳盤查工作為企業減碳基礎，高市將針對受環保署列管之應申報排放源共計86家（含未來將協助環保署預告之第二批對象），環保局將成立碳盤查服務專業技術團，輔導產業進行碳的盤查。