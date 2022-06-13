中國外交部13日召開例行記者會，被問到美國防部長奧斯丁近日在香格里拉對話會上演講表示，中國在東海、南海等領土聲索方面更具脅迫性和進攻性，台灣海峽風險尤其凸顯，並強調美堅持一個中國政策立場沒有變化、不尋求對抗與衝突，不尋求發起「新冷戰」、打造「亞洲版北約」或在地區製造敵對陣營等說法，中國外交部發言人汪文斌強調，美方一而再，再而三地散佈抹黑中方的虛假資訊，只會更加暴露美方挑撥是非的險惡用心和霸權強權的真實面目。

據中新網引述汪文斌說，美方抹黑中方的言論欺騙不了國際社會，只會降低美方自身的可信度，敦促美方言行一致，將不尋求對抗與衝突、不尋求新冷戰、不尋求打造「亞洲版北約」或在地區製造敵對陣營的表態落到實處，停止製造分裂和煽動對抗的言行。

汪文斌表示，當前台海和平穩定面臨的最大威脅不是來自別處，正是台獨勢力頑固推行分裂活動和美國對此的縱容支持。虛化掏空一個中國原則、從自身承諾上不斷倒退的是美國，放寬美台官方交往約束、提升對台售武規模和性能的是美國，助台拓展國際空間、甚至跳到台前助台「固邦」的還是美國。

他說，美方所作所為，不是向台獨勢力發出錯誤信號、破壞中美互信、衝擊台海和平，又是什麼呢？

汪文斌表示，美國還是亞太地區軍事化的最大推手，在南海常態化部署大量軍機軍艦，甚至頻繁冒用他國民航飛機識別碼活動，前不久還曾在南海發生核潛艇「撞山」事故。

汪文斌指出，據專業機構統計，比起十幾年前，美方對中國的抵近軍事偵察次數增長一倍多。今年以來，美軍艦平均每月穿越台灣海峽一次，美軍機對華進行大範圍、高頻度的抵近偵察和挑釁懾壓。要說搞軍事化和危害航行自由，這頂帽子非美國莫屬。