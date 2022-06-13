石斑魚被禁止銷大陸，漁民陷入愁雲慘霧之中，陸委會表達遺憾與不滿，呼籲透過雙方既有協議機制，讓兩岸農產貿易重回正軌，國民黨立委賴士葆質疑，過去既有的協議機制，蔡政府上台以後根本沒有運作，協商機制還存在嗎？

賴士葆說，蔡英文總統和農委會主委陳吉仲說要多元內銷、獎勵加工外銷、調節上市期間和產量，這些算是普通常識的因應之道，去年鳳梨、釋迦、蓮霧被禁止銷往大陸，這些就已經用過，陳吉仲是農經專家，難道沒有新的招數。9成的石斑過度集中在單一市場，現在點名7、8成集中銷大陸的吻仔魚，根本都沒有超前部屬。

賴士葆指出，當初簽訂海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）被民進黨罵到體無完膚，蔡政府執政這些年享受讓利之餘，農委會給人的印象是主委嘴巴很利，網軍很強，卻完全沒有努力長遠部屬分散市場來保障農民權益和生計。

賴士葆表示，農漁產品因為外銷卡關，要向WTO申訴，高額補貼農漁民，發動全民愛國吃農漁產品，這些都是治標不治本。農漁民產品外銷受阻，面對不確定因素，不知道未來的盼望在哪裡。蔡政府續抗中政策，兩岸關係敵對，軍機、軍艦持續擾台，石斑魚被禁止外銷輸陸這不會是最後一次，兩岸水火不容的政治因素，農民權益就要被不斷的凌遲。