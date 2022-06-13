經濟部「餐飲業者行銷補助」，將延長申請期限至6月30日止。經濟部表示，餐飲業者行銷補助自5月16日受理申請，迄今已有超過29000家餐飲業者提出申請，方案可補助總額已於5月26日增列至36億元，原訂申請期限至6月15日，考量疫情期間餐飲業者仍有需求，爲讓更多餐飲業者有充裕時間申請補助，經濟部將申請期限延至6月30日。

經濟部表示，這項餐飲業者行銷補助不需撰寫企劃書，業者只需上網依示填寫店家基本資料及優惠促銷方案，並上傳餐飲場地照片即可快速完成申請，不需另外再提送企劃書。

經濟部指出，依業者行銷方案所需經費提供50％補助；其中開立統一發票者最高10萬元，免開統一發票業者最高2萬元。後續核銷程序也已大幅簡化，如使用電子發票者，核銷時附上POS機銷售明細或電子發票的交易明細電子檔等，無需按發票逐筆填報；免用統一發票者，只需在自結營收報表填列折價或投入金額即可。

經濟部也配合地方政府、商圈組織需求，為店家辦理說明會，以利餐飲業者瞭解方案內容及申請方式。