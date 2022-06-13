入境檢疫天數6月15日起放寬為「3＋4」，有旅行業者認為應全面開放。對此，交通部長王國材回應，疫情仍在高原期，現已放寬，觀光旅遊業不用太急，現階段主要用先用振興預算，規畫好的遊程和服務，「再等一下」。

中央流行疫情指揮中心昨宣布，15日起入境居家檢疫改為「3＋4」，所有入境旅客只要完成3天居檢，即可進行4天自主防疫。不過，有旅遊業反應，應該比照其他國家全面開放，對國內觀光才有幫助。

王國材表示，疫情還在高原期，從「7＋7」到「3＋4」已經放寬，現在策略是逐漸放寬，觀光旅遊業不用太急，目前先用振興預算做好遊程和服務，「要再稍等一下」。

至於9月入境檢疫天數是否可能轉為「0＋7」，王國材說，由指揮中心確定，交通部會做好相關配套措施，包括出入境指引、準備振興方案等，讓所有觀光旅遊業都有工作，現階段做這些準備等待國際開放。

另有旅館業者提及，「3＋4」都必須住在旅館不能回家，質疑在玩文字遊戲， 也有旅館業者認為難以管理。王國材指出，指揮中心是基於國外有Omicron的變種病毒，怕進到台灣，所以入境後4天的規定比較特別，他覺得已經有放寬，大家多體諒，等疫情趨緩，中央會再逐漸開放。

此外，王國材表示，交通部已完成出入境團指引，初步是希望打滿3劑疫苗，且提供2天內的陰性證明，但這部分還在討論，有一些人說國外沒有那麼多限制，甚至有些不需要有證明，這部分交通部會先準備好，等適當時間在和指揮中心討論。