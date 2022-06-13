據第一太平戴維斯統計自2020年至今年五月，新北市的大型工業不動產交易金額累積達593億元，在全台灣之中排名第二，僅次於桃園市的743億元。第一太平戴維斯受託辦理新莊區頭前庄站千坪工業土地公開標售，標的位於新莊區中正路與思源路上，鄰近捷運頭前庄站，土地面積1,460.82坪，土地使用分區包括乙種工業區1,456.04坪及道路用地4.78坪，基地雙面臨路，臨路面寬約48公尺，地上坐落舊廠房屋齡逾30年，未來可申請辦理都市更新，開標日為7月27日，即日起開始領標。

有別於其他區域以科技業與製造業為主要買方，新北市的工業不動產則以建商最積極，近3年投入將近200億元，其次為科技業與保險業，分別購置137億元與73億元。

這股建商積極挺進新北市工業不動產的趨勢，主要受益於新北捷運路網逐漸完備，例如新北環狀線通車，交通便利大幅提升，提供廠商遷入與擴大營運的意願；另外，多數現有廠辦與工廠屋齡大多已超過20多年，使用空間已飽和，與面臨建物汰舊換新的週期，再加上政府大力推動工業區都市更新與工業區立體化，帶動新北市的工業區由平面式的廠房轉變到立體式科技廠辦規劃。

第一太平戴維斯資深協理沃仁方表示，此案基地將近1,500坪，地上建物超過30年，並且已申請基準容積加給獎勵10%，未來還可透過申請都市更新、增額容積與容積移轉等獎勵，最高上限可達基準容積的2倍，提高開發強度。