弘煜科(6482)今天舉行股東會，通過配發1元股票股利，董事長洪而立認為，目前在日本營運遊戲表現強勁，單日營收甚至有創高表現，帶動今年前5月營收都還有維持雙位數成長，公司下半年還有多款新遊戲上市，對於公司今年表現樂觀看待。

弘煜科2021年日本市場大放異彩，全年不但結束連3年虧損，獲利甚至是6年來最佳成績，每股盈餘1.34元，股東會通過發放1元股票股利。

弘煜科今年第一季稅後淨利0.13億元，年增107％，每股盈餘0.75元，前5月營收1.52億元，年增35.5％。洪而立指出，《伊甸騎士》在日本營收表現不錯，加上手上其他日本營運中的遊戲像是《幻想戰姬-神樂》等也有貢獻，日本市場已經占整體營收90％，並在配合在地化行銷推廣相當成功，是今年上半年營運表現不錯主因。

洪而立指出，今年下半年在日本預計至少一到兩款遊戲上市，順利的話有機會推到四款遊戲，其中，與宇峻合作發《永恆星語：燐光起源》已經在東南亞及台港澳等市場上市，接下來在日本推出；另外，之前與DMM共同開發營運的《流星板機》，由於日本廠商對於開發遊戲相當嚴謹，一直遞延到今年，預期今年下半年會在日本上市，也是今年日本市場主打的主力新遊戲。

《風色幻想》已經授權大陸廠商，目前積極做準備中，今年有營收的分拆入帳的機會。