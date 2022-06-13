紡拓會組團參加於美國丹佛舉辦的「2022年美國戶外活動用品夏季展」已於11日閉幕，據現場調查，造訪台灣館的買主約800人次，預估締造約500萬美元（約新台幣1.48億元）商機，後續將繼續組團參加明年1月中於鹽湖城舉辦的冬季展。

Outdoor Retailer展為美國最大的戶外用品展，本屆共有670家廠商參展，涵括全球重要的戶外運動用品零售商、經銷商、品牌及供應商，3天展期吸引近3萬人次入場參觀，為台灣紡織業者開拓美國戶外市場的重要平台。

本屆台灣館共徵集了遠東新、三芳、富泰、五綸、東紡、東聯、湯姆隆、鳳凰、澳美、福鈺、集創立等廠商參展，聚焦於登山、野營、釣魚、跑步、瑜珈、自行車、休閒生活、運動時尚等市場，展出各式符合永續環保，並結合高科技創新的布副料。

紡拓會執行的「紡織品整合行銷與商機開發計畫」於本展設立台灣館精選紡織品聯合推廣專區，將台灣紡織業者的百餘項產品，以戶外（Outdoor）、運動及健身（Sports & Fitness）、運動休閒（Athleisure）及裝備（Equipment）等4大主題展出。

此次展出產品以符合永續主題的機能性紡織品為主，凸顯台灣業者紡織研發實力與創新優勢，吸引Nike、Lululemon、Black Diamond、Cutter & Buck、Eddie Bauer、J Crew及Newell集團等國際品牌買主到場參觀，並對聯合推廣專區的導引效果讚譽有加。

紡拓會表示，此次造訪台灣館的買主約800人次，預估締造約500萬美元商機。本展明年將回到美國鹽湖城盛大舉辦，紡拓會亦將繼續組團參加明年1月10～12日舉辦的Outdoor Retailer冬季展。