因應即將到來2022年地方公職選舉，新北地方檢察署為端正選風並確保選舉能公平、公正、公開，在今(13)日以線上視訊會議的方式，與蘆洲警分局進行聯合訪視，以實務、法令及個案向分局各所、隊外勤單位主管說明，並指導查賄制暴的工作重點。

由於今年底的縣市議員選舉選情激烈，本屆第2選區的五股、泰山及林口等區應選4席，第4選區的三重、蘆洲等區應選9席，均為多人參選，警方目前沒有受理選舉暴力案件，絕對保持行政中立，維護乾淨選風。

新北地檢署的主任檢察官鄭淑壬及陳建良在會議中，除了針對查緝賄選技巧與防制暴力情事以及相關法律問題等重點工作，與各分駐、派出所長進行座談、分享經驗外，也結合歷年選舉情勢與相關參選人員背景，對於可能發生地區或目標，健全情報蒐查。

蘆洲警分局表示，選舉期間秉持積極之態度嚴防各類事件影響社會治安及選情，呼籲唯有公正、公開的選舉，才能選出廉潔、自持為民服務的政治人物，因此民眾若發現疑似有人賄選或暴力介入選舉情事，應立即向轄區警方報案，共創清廉選舉環境。