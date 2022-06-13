民雄分局與環保局當場查獲2輛曳引車與挖土機非法掩埋營建廢棄土方。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

民雄分局與環保局當場查獲2輛曳引車與挖土機非法掩埋營建廢棄土方。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣民雄分局11日凌晨在大林鎮排路里一處農地，發現有2輛曳引車空車離去，農地還停放1輛怪手，懷疑內情不單純，經通報環保局人員到場守株待兔後，果然看到曳引車載著營建土方到場傾倒，當場依違反廢棄物清理法開罰，得知廢土來自台北市某知名集團興建工程工地土方後，環保局將移請台北市政府依法查處。

繼布袋警分局6月9日凌晨在台61線西濱快速公路布袋第二匝道口攔查4輛載運大量夾雜磚塊廢棄建物曳引車後，11日凌晨1點多，民雄分局也在大林鎮農地查獲2輛非法傾倒廢土的曳引車及挖土機。

環保局指出，當凌晨1點多看到曳引車到場傾倒，怪手亦在現場作業，馬上人車俱獲，同時要求彭姓及林姓司機開挖，確認傾倒物為營建土方，加上司機未隨車攜帶土石方產生源及處理地點證明文件，除依廢棄物清理法開罰外，也要求原車運回。

環保局表示，近2日在布袋、大林查獲的車輛，部分同屬北部一清除機構，後續將函請當地主管機關依法嚴懲。局長張根穆表示，嘉義縣為農業大縣幅員廣大，環保局稽查人力雖不足，但捍衛國土維護環境決心不變，將持續與警察單位積極合作，於各大路口攔檢巡邏，共同打擊不法，防堵外縣市廢棄物進入。