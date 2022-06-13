大陸近日以藥物殘留為由全面禁止我石斑魚進口，民進黨立委王美惠今（13日）批評說，大陸偷雞摸狗已讀不回，是貿易渣男，出口時並沒有驗出相關藥物，怎會運到對岸，就被指控驗出禁藥？

王美惠今（13日）透過臉書表示，大陸又再次誣賴台灣農漁民，指稱從我國進口的石斑魚驗出藥物，再度突襲式暫停我國石斑魚進口。石斑魚是台灣養殖業的驕傲，政府對於外銷魚類，也都有嚴格檢查把關，出口時並沒有驗出相關藥物，怎會運到大陸，就被指控驗出禁藥？

此外，經過農委員會調查，我國的石斑5月25日就運抵大陸，但被暫擱在港區的飼養池，過了3周才檢驗，再指控台灣石斑驗出禁藥土黴素。這期間發生過什麼事？沒有人知道。

王美惠強調，為守護我國農漁民的權益和清譽，也避免遭受不白之冤。農委會積極提出意見，以及藥物檢驗的相關證據。但大陸對此事的反應就是已讀不回，這樣的行為根本就是貿易渣男。

更可惡的是，政府正極力為我國漁民澄清時，國民黨竟然還有人反過來，要求反省「台灣有沒有對用藥劑量做控管？停藥期有沒有落實？」她說，這種說法抹黑我國漁民，實在令人無法接受！