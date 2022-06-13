游詩璟第一次被壁咚。（台視提供）

游詩璟被壁咚吻。（台視提供）

台視8點檔《美麗人生》進入第三部《日出他鄉》，時間往前推進，當初的小孩都長大成人，一人分飾兩角的游詩璟，在第一、二部飾演的楊明珠遇難離世，第三部飾演與明珠面容相似、邱琦雯的女兒「楊琇瑩」，最新劇情中有一場壁咚吻戲。游詩璟劇中被公司主管熱情追求，送禮、約會，最後在自家巷口被壁咚，兩人浪漫接吻，此時卻被邱琦雯撞見，看到媽媽怒火中燒，她嚇得趕緊跑開。

邱琦雯隔著一條馬路，氣呼呼看著女兒與其他男人接吻，她手握拳笑說：「好煩喔！雖然知道是戲，但是看到這一幕，心中的佔有慾還是會油然而生。」游詩璟則是開玩笑說：「媽，不要生氣！今天這個是幫妳挑的小鮮肉啦。」

游詩璟在《美》劇中一人分飾兩角，且兩個角色都有浪漫吻戲，之前明珠和老外下腰吻戲，這次則是被壁咚接吻，她自嘲：「整齣劇好像只有我有這樣的吻戲，福利真好！」

游詩璟透露這是人生第一次被壁咚，加上這麼近距離的接觸，讓她十分害羞，緊張到不斷冒汗，整顆頭都濕了，導演一喊卡就忍不住笑場，「當下沒辦法思考有甚麼感覺，只覺得好熱、好緊張！」飾演她主管的李銘叡本身同時也是一名健身教練，身材精壯，游詩璟打趣表示：「拍完這場戲，我會不會被教練的粉絲追殺呀？」李銘叡笑說：「不會啦！我的粉絲都是男的。」

游詩璟以往演出的角色大多是心機壞女人，這次在《美》劇顛覆形象，還要挑戰兩個角色，之前勇敢追愛，現在則是天真、善良乖巧的女孩，挑戰很大，「很多觀眾對我的印象就是很會吵架、心機很重，希望透過這部戲，可以讓大家看到我對於角色不一樣的詮釋」。