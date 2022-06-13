南韓女團TWICE成員子瑜（周子瑜）顏值精緻、甜美，2019年曾獲百大最美臉孔第一名殊榮；日前她與團員紛紛開通IG個人粉專，子瑜短時間內就破600萬追蹤，可見高人氣。有眼尖網友近日發現，王心凌在大陸綜藝《乘風破浪3》重新演繹爆紅的唱跳神曲《愛你》，其實子瑜也曾跳過韓版原曲《Listen To My Word》，只見畫面中TWICE各個彷彿化身「王心凌女孩」，穿著粉紅色短裙制服青春蹦躍，讓粉絲們看得眼冒愛心狂刷讚。

日前有網友在Dcard發文，標題寫道：「大家知道《愛你》是翻唱的嗎？」，原來王心凌的《愛你》，是翻唱自韓國女團「Papaya」於2000年的出道曲《Listen To My Word》，這首歌當年在韓國樂壇傳唱度頗高，可惜該女團在2001年就已解散了，不少網友看了驚呼：「現在才知道！」。

（影片來源取自《KBS WORLD TV》若有移除請見諒）

子瑜與TWICE一同唱跳韓版《愛你》展現甜美活力性感。（圖／取自YouTube頻道《KBS WORLD TV》）

台灣歌迷知道原曲出處的不多，但因為王心凌2004年唱紅《愛你》，在華語歌壇也曾掀起一波風潮。後來Papaya的原經紀人將《Listen To My Word》重新編曲改名為《A-ing》，2017年給女團「Oh My Girl」再次演繹重唱，頗有回頭致敬《愛你》的意味，再次引起話題；就連子瑜所屬的天團TWICE，也曾在歌唱節目中表演過《A-ing》，只見她們穿上粉紅色短裙制服，露出小蠻腰及一雙雙辣腿，甜美性感風征服所有粉絲。

子瑜留下便利貼，感心地用韓文和中文寫道：「謝謝你們祝福我的生日，愛你們」。（圖／取自微博）

子瑜明(14日)將迎來她的23歲生日，近日有網友在社群網站上透露，在自己打工的咖啡廳遇到子瑜本人；而子瑜不僅將粉絲的應援佈置全都拍下，還感心地留了一張便利貼，她用韓文和中文寫道：「謝謝你們祝福我的生日，愛你們」，網友也紛紛讚賞：「太暖了」、「還自帶翻譯」。