南韓女團TWICE成員子瑜(周子瑜)顏值精緻、甜美,2019年曾獲百大最美臉孔第一名殊榮;日前她與團員紛紛開通IG個人粉專,子瑜短時間內就破600萬追蹤,可見高人氣。有眼尖網友近日發現,王心凌在大陸綜藝《乘風破浪3》重新演繹爆紅的唱跳神曲《愛你》,其實子瑜也曾跳過韓版原曲《Listen To My Word》,只見畫面中TWICE各個彷彿化身「王心凌女孩」,穿著粉紅色短裙制服青春蹦躍,讓粉絲們看得眼冒愛心狂刷讚。

日前有網友在Dcard發文,標題寫道:「大家知道《愛你》是翻唱的嗎?」,原來王心凌的《愛你》,是翻唱自韓國女團「Papaya」於2000年的出道曲《Listen To My Word》,這首歌當年在韓國樂壇傳唱度頗高,可惜該女團在2001年就已解散了,不少網友看了驚呼:「現在才知道!」。

(影片來源取自《KBS WORLD TV》若有移除請見諒)

子瑜與TWICE一同唱跳韓版《愛你》展現甜美活力性感。(圖/取自YouTube頻道《KBS WORLD TV》)

台灣歌迷知道原曲出處的不多,但因為王心凌2004年唱紅《愛你》,在華語歌壇也曾掀起一波風潮。後來Papaya的原經紀人將《Listen To My Word》重新編曲改名為《A-ing》,2017年給女團「Oh My Girl」再次演繹重唱,頗有回頭致敬《愛你》的意味,再次引起話題;就連子瑜所屬的天團TWICE,也曾在歌唱節目中表演過《A-ing》,只見她們穿上粉紅色短裙制服,露出小蠻腰及一雙雙辣腿,甜美性感風征服所有粉絲。

子瑜留下便利貼,感心地用韓文和中文寫道:「謝謝你們祝福我的生日,愛你們」。(圖/取自微博)

子瑜明(14日)將迎來她的23歲生日,近日有網友在社群網站上透露,在自己打工的咖啡廳遇到子瑜本人;而子瑜不僅將粉絲的應援佈置全都拍下,還感心地留了一張便利貼,她用韓文和中文寫道:「謝謝你們祝福我的生日,愛你們」,網友也紛紛讚賞:「太暖了」、「還自帶翻譯」。