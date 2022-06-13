在演藝圈獲封「彩鑽女王」的彩石珠寶董事長蘇怡，2017年起設計三種投資方案，向投資人聲稱可以保本獲得5.76％至60％年利息，不法吸金高達4.8億元，由於蘇怡購入太多鑽石，後續無力支付相關利息，才使全案曝光。新北地院依銀行法判處10年徒刑，另15名共犯則被判1年至7年6月不等刑期，其中11人獲緩刑。

47歲蘇怡曾被譽為美魔女、最美慈善家，她在2015年創立珠寶公司，藉行銷成功打開知名度，甚至邀請知名藝人王陽明、蔡詩蕓代言。2018年更以贊助商名義參加第58屆亞太影展，風光擔任影展副主席，屢屢登上媒體版面。

檢警調查發現，蘇怡構想3種投資方案，分別是投資人獨資購買鑽石、投資人與彩石公司合資購買鑽石、投資黃金，她承諾給予投資人5.76％至60％年息，期滿後可拿回本金，還提供業務人員總業績0.1％至30％不等獎金，吸引其招攬親朋好友投資，甚至開設免費珠寶鑑賞課程，邀請講師授課，以此吸引大量資金。

蘇怡後續甚至向高利貸借款，將不法所得4.8億元、借款作為鑽石基金，原想趁著鑽石價格上漲後賣出，用以支付投資人本金和利息，未料購入鑽石過多、承諾利息又過高，彩石公司2019年8月起無力支付投資人利息，後續將鑽石等珠寶典當後也無力償還，多數投資人拿不回本金後，騙局才遭揭穿。

全案審理期間，蘇怡坦承有設計投資，但辯稱只是吸引投資人買鑽石，轉取溢價利潤，且彩石公司沒有保證會給付紅利，也沒有將吸取投資人存款當成經營目的，況且投資本來就存有風險，否認吸金。

不過，合議庭認為，蘇怡推出的方案獲利遠高於銀行利息，合約確實有載明會按時給付紅利，蘇怡透過設立門市、說明會、提供獎金等方式不法吸金，已造成多數投資人血本無歸，嚴重危害社會金融秩序，因此依銀行法判處其10年徒刑，全案可上訴。