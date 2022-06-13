基隆今日新增535例，其中外縣市通報97例，佔18.13％。市長林右昌表示，原預計下週才會降到600例以下，沒想到提前到來，代表本市疫情持續趨緩，是很好的現象。

林右昌指出，今日確診數較昨天減少128人，12歲以、75歲以上確診個案均降到40例以下，本市的確診數持續創新低，繼4月28日後，相隔46天再次回到5字頭，而空床率也持續升高至45％，

基隆目前居家隔離人數共582人，全市社區篩檢站自5月26日起改以快篩陽認定確診，並提供症狀給藥服務，總計通報4061人，3844人症狀給藥；6月13日上午通報確診55人，其中54人症狀給藥。

基隆市COVID-19專責病房總計237床，目前已收治129人、空床108床，空床率45.8％；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症54名、中症19名、輕症25名；部立基隆醫院，重症2名、中症9名、輕症13名；三總基隆分院，中症5名、輕症1名；礦工醫院，輕症1名。