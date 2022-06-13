新課綱實施首年，雖然15日才放榜，不過武陵高中預估申請入學階段至少有20名學生篤定錄取醫學相關科系，其中有2名學生錄取台大醫學系，更是打破歷年的升學紀錄。

郭祐維學測雖未滿級分，但因在校期間參與生物讀書會、相關比賽等，研究能力獲得青睞，台大醫學系正取15。他表示，父母都是工程師、家裡也沒有人學醫，但他卻對生物保持很高的興趣，3年都參與生物讀書會並擔任講師，父母也都相當支持他的選擇。

出身牙醫世家的兄弟檔潘維宏、潘維安，在校成績優異名列1％，2人平時會互相討論、切磋課業，深受父母耳濡目染皆申請醫學系。哥哥潘維宏6科滿級90級分，為全國最高分，看中陽明大學的研究資源多，將陽明交通大學醫學系列為第1志願。弟弟不遑多讓4科59級分，因曾在長庚大學做2年研究，覺得長庚環境很好，加上離家又近，為此選擇長庚大學醫學系。

「進高中之後才發現社團這麼好玩！」熱音社社長兼吉他手的陳楷勛4科58級分，他說，如果只會讀書，人生會很枯燥乏味，由於他的成績沒有到很頂尖，相較之下會比較好維持，重要成果發表會前會很用力的玩社團，結束再來拚課業。

排球隊隊長陳杰恩4科59級分，他表示，自己從國中開始接觸排隊，耳聞武陵高中排球隊很厲害便加入，爸媽也很支持他打球，擔任隊長不能只顧自己，也要兼顧團員的情緒變化。談及未來的志願，他說，學科中他最喜歡的是物裡，為此選擇台大物理系作為第1志願。

「我想當台灣文化的推廣者！」4科考取55級分的游騰翔直呼，自己在無意間聽到歌手林強的「向前走」後，逐漸對閩南語感興趣，除了開始和家中長輩用台語對話外，更與在中大壢中的朋友合作架設網站，1年前也在社群軟體IG建立「玩轉攻臺藝」帳號，用以推廣閩南語，為此以歷史系、教育系、台文系作為未來的目標。