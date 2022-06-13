如何勸男友割包皮！有名正妹在網上分享男友因包皮過長，在玩弄男友的GG時，突然聞到一股臭味，一掀開包皮驚見白垢，讓她想第一次在車上幫男友「口愛」時，不知道吃了多少下去；網友表示「好噁，為什麼要形容出來」、「沒洗居然還吃得下」。

一名正妹在「Dcard」論壇發文，她表示男友包皮過長，一開始發現時勸男友「怎麼不割包皮，洗澡都要翻下來洗不是很麻煩嗎？」，只見男友敷衍回應「是蠻麻煩的，可是會痛欸」，直到某日她無聊在玩弄男友GG時，隨著GG升起，突然飄出一股味，她把包皮掀下，看到一點白垢，臭味便不斷飄出。

正妹回想第一次在車上幫男友「口愛」，由於車上黑暗看不清楚，她心想那次不知道吃了多少包皮垢入肚；然而，她再次向男友提起「要不要去割包皮」，仍是被男友敷衍過去，讓她打算在男友未割包皮前，絕不和男友「做愛」。

正妹抱怨男友包皮過長一掀開有白垢，噁心喊「曾在車上不知吃了多少下去」。（翻攝自Dcard）

文章一出，網友紛紛留言表示，「跟我前任一樣狠，不割就分手」、「自己動手幫他割」、「嘔嘔嘔」、「每天洗根本不會有啥白垢」、「這樣口的下去？你以為現在是藍紋乳酪品嚐大會嗎」、「好噁，為什麼要形容出來」、「沒洗居然還吃得下」、「我18歲就割了，說真的就算每天洗還是會有白垢，還是割掉吧」。