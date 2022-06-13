苗栗警察局公布5大易違規超載路段。（苗栗警局提供／李京昇苗栗傳真）

端午節連假前夕，西濱公路苗栗多個路段，多次發生車輛超載導致車禍發生，為避免類似情況發生，苗栗縣警察局13日指出，即日起動用5個警分局、交通隊、保安隊，不分平假日、不分時段，為期1個月在易違規超載路段加強取締，盼藉此降低事故發生。

一輛載運廢棄物的大貨車，在端午節前，行經西濱公路通霄路段，掉落大量爛泥、流出油汙，導致後方8輛車打滑連環追撞，導致6人送醫所幸無大礙。

另，在5月19日凌晨1點多左右，同樣在西濱公路竹南段，一輛超載的砂石車，疑似想規避警方攔檢逃逸，結果車速過快，不慎撞到分隔島而翻車，所幸未波及其他用路人。

苗栗警察局交通警察隊表示，西濱公路是國道1、3號的主要替代道路，也因不用收取通行費，許多苗栗鄉親南來北往很常行駛西濱公路，加上苗栗段還未設置固定式地磅，許多大型車輛經常欲閃避國道地磅站，都會改道而行走西濱公路來運送貨物，但也衍生出許多意外。

根據警局統計，今年前5條大型車違規超載路段，分別是縣道128線通霄苑裡路段，有12件違規，其次是台1線通霄苑裡段11件、台61線竹南後龍段10件、縣道140線5件、頭份士民族路3件。

警察局長陳武康表示，為防止大型車輛違規超載、貨物滲漏、超速跟闖紅燈等違規行為，即日起動員所有警局、警分局警力，並偕同監理機關，前往這5大易違規超載路段加強取締，同時在18鄉鎮市規畫取締勤務，全面保障用路人安全。