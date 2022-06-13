殲-20隱形戰機

要是中方立即對台發動全面攻擊，美國和盟國可能會如何反應？有鑑於兩岸距離僅 100 英里（160公里），美方能阻止對岸這類攻擊嗎？

據《國家利益》（The National Interest）網12日分析指出，最可能影響這平衡的，有幾個關鍵變數；例如，美國和盟軍要在太平洋地區前線迅速反應，準備究竟有多充分。或許這正是美國海軍會進行雙航母演習，還有和太平洋盟友進行協同軍演等，許多前線訓練的關鍵要因。

分析指出，從海上平台起飛的第4、第5代戰機能設法迅速攔截，並摧毀進攻的解放軍。除了海上備戰外，還有另一個攸關5代飛機，並更具影響力的變數。要是搭載F-35B或F-35C的美國兩棲攻擊艦或航母在距離台灣幾百英里的海域內，似乎確實有可能阻止中方的兩棲攻擊。解放軍只有少數殲-20隱形戰機，而且無法在艦上起降。儘管它們能從中國大陸飛抵台灣上空，但少數殲-20 看來極不可能成功地為解放軍兩棲攻擊提供空中支援。

要是數量相當的 F-35 在反應範圍內，靠攻擊中方兩棲部隊，就想要實現任何接近取得制空權的目標，似乎是不切實際的。不過在這種狀況下，進攻台灣的中方軍艦可能極容易遭受空中攻擊。

例如，美國兩棲攻擊艦能搭載多達13架能垂直起降的F-35B戰機，以支援海上作戰行動。而美國海軍兩棲突擊艦「美利堅」號（USS America，LHA 6）首次部署時，就搭載了13架F-35戰機。此外，如沖繩等日本南方島嶼，距離台灣約 500英里（近805公里），也能幫助美國和盟軍加以回應。

分析指出，大批從海、陸起飛的第 5 代戰機可以善加部署，對抗解放軍的迅速進擊。由於衛星會察覺任何為這類攻擊準備的中方海軍編隊，讓美國和盟軍有機會能就位迎戰，更是如此。

稍早一份五角大廈報告對中方可能蓄勢迅速武統台灣表示憂心，但分析指出，眼看太平洋地區的地理位置、當地可動用的軍力，還有前沿部署美國軍武的潛力，看來F-35能提供最佳良機，以摧毀解放軍對台兩棲攻擊，似乎是相當實際可行的。