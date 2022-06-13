雖受疫情影響，但大陸吸引外資磁力不減，包括迅销、西門子醫療、歐萊雅等在內的外企龍頭近期動作頻頻，新開店鋪、投資加碼、新項目落地，展示對大陸的信心。

《上海證券報》報導，迅销集團旗下優衣庫上海門店已陸續全面恢復營業，優衣庫計畫6月在大陸再開20家新店，覆蓋雲南、四川、安徽、浙江等省。

迅銷集團全球執行董事、優衣庫大中華區首席市場官吳品慧表示，目前優衣庫在大陸180多個城市有超過850家店鋪，接下來，優衣庫將每年保持80至100家的速度開店，而且全都是直營店。

在中國市場的巨大吸引力下，包括西門子醫療中國公司、歐萊雅集團等在內的行業龍頭企業，近期紛紛選擇加碼投資。

西門子醫療中國公司近日正式發佈了其全新「國智創新」本土化戰略，將深度參與「健康中國」建設。

同時，該公司還宣布，備受矚目的西門子醫療上海實驗室診斷工廠預計將於2022年底在浦東落成，屆時將成為西門子醫療在亞太地區的首家體外診斷試劑生產基地，其研發中心項目也正在積極推進中。

因為看好中國市場，歐萊雅集團近期也動作頻頻。今年5月初，歐萊雅在上海奉賢區宣佈成立其全球首家投資公司——上海美次方投資有限公司。這是繼去年在上海新設北亞區總部、美妝科技中心後，歐萊雅集團在上海的又一戰略加碼。

此外，作為國內國際雙循環的重要管道，第5屆中國國際進口博覽會正按原定計劃穩步推進，將於11月在上海線下舉辦，各項工作進展順利。目前企業商業展簽約面積已達到規劃面積的75％以上，世界500強和行業龍頭企業數量已經超過250家。