資深狗仔葛斯齊因重捶大S前夫汪小菲而成名，昨（12日）他再開直播談最近參加陸綜《乘風破浪》翻紅的女星王心凌，網友以為有什麼勁爆的瓜可吃，吸引破10萬人觀看，想不到都是正面的評價，讓網友忍不住笑虧：「葛斯齊也是王心凌男孩呀！」

葛斯齊有最強狗仔之稱，曾抖出王力宏、汪小菲和林依晨不為人知的一面，昨（12日）他現身快手直播，表示狗仔跟拍藝人時很需要機緣，其他人常捕捉不到王心凌，但自己開車在路上都能發現她的座車，跟王心凌特別有緣份；葛斯齊透露王心凌走在路上很少遮遮掩掩，「她其實對我來講滿表裡如一的」，且王心凌僅管常被跟拍，但都會面帶微笑打招呼，還會發出嬌嗔：「怎麼又是你」，讓葛斯齊直呼：「我怎麼黑啊！黑都黑不了」；他也在直播中公開多張過去拍攝王心凌的照片，確實可以看到她面對鏡頭時，不是伸手打招呼，就是露出甜美的微笑，與狗仔的關係不錯。

葛斯齊分享過去拍王心凌，她都會面帶微笑，很有禮貌。（圖／快手直播＠葛斯齊）

葛斯齊也爆料過去跟拍王心凌時，發現她常常會陪姚元浩到宜蘭烏石港衝浪，令葛斯齊有感而發：「這麼白皙的一個女孩子，她會陪一個男孩子衝浪，（代表）她能放下自己的身段，能附和對方，這就是她在感情的世界裏面，常常都是比較退讓的那一個。」

葛斯齊也揭露王心凌私下的真實性格，讚美她工作的態度非常敬業，就算不會游泳又怕鳥類，還是會為了配合劇情下水、與鴿子同框拍戲，盡量保持鎮定，直到導演喊卡時，才會放聲大哭。

這場直播中，葛斯齊一口氣分享王心凌的8個小祕密，分別為「看到狗仔會保持微笑」、「愛吃、愛逛街」、「怕鳥類」、「旱鴨子」、「工作態度敬業」、「喜歡開大車」、「會把狗放在車裡，狗仔幫她看狗」、「會金雞獨立」，網友以為會有黑料，所以瞬間聚集了超過10萬人看直播，沒料到竟是可愛的小祕密，不禁留言開玩笑說：「本來要砍人，看完把刀收回來了」、「葛斯齊原來也是王心凌男孩」。