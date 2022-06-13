美國通膨再衝高，美股全面重挫，主要股市一片綠油油，台股13日殺聲隆隆狂洩2.36％，外資大幅賣超並捲款落跑，拖累新台幣貶勢煞不住，連過二關一舉跌破29.7元，終場收在29.742元的逾三周新低，貶值1.58角，為逾一周單日最大跌幅，且已連續八個交易日走低，台北外匯經紀公司成交量12.14億美元。

外匯交易員表示，美國5月CPI數據竟意外再創40年新高，通膨下滑的期待落空，國際美元指數應聲衝高靠向105，恐慌指數VIX上揚，美股四大指數全部殺紅眼，全球股市跌趴，台股一度洩逾400點，最後重挫389點至16,070點，新台幣跟著接連貶破29.6元及29.7元，加上外資又見大逃殺賣超480億元，匯出應逾15億美元，新台幣盤中最低來到29.752元。

外匯交易員指出，美國通膨不降反升，利率期貨市場對本周聯準會（Fed）利率決策會議擴大升息3碼（1碼是0.25個百分點）的比率，當場超過50％，且以2碼幅度升息步調延長至9月，看來美元還會繼續維持強勢，外資回防美元方向不變，新台幣短線先看29.8元關卡能否守住，否則將有再挑戰30元大關的可能。