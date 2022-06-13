美股上週五急挫，拖累港股13日開低走低，盤中一度失守21,000點關口。截至收盤，恒生指數收跌3.39％，報21,067.58點；國企指數跌3.54％，收7,340.52點。

恒生科技指數跌近5％，嗶哩嗶哩跌10.42％，京東健康跌9.46％，阿里巴巴跌近8％。

雲音樂漲4.9％，主要是網易雲音樂10日宣布，正式與韓國SM娛樂公司達成合作協定，雙方將在音樂版權、藝人宣傳及推廣等領域展開深層次的合作。目前，網易雲音樂已獲得SM娛樂公司旗下全量音樂版權授權，包括安七炫、BoA、東方神起、SUPER JUNIOR、少女時代、SHINee、EXO、Red Velvet、NCT、aespa等眾多知名藝人作品。

教育平台新東方在線盤中股價一度飆升至100％，收盤漲幅回落至39.97％，收報8.72港元。新東方漲13.13％，收14.48港元。新東方創辦人俞敏洪帶領轉型後的新東方進入直播帶貨領域，旗下「東方甄選」的雙語帶貨直播間紅極一時。6月9日至11日，東方甄選直播間粉絲單日增長分別為44萬、77萬、30萬，合計交易額增長量分別為人民幣（下同）262萬元、1,123萬元、522萬元。

生技醫藥股藥明康得H股跌10.72％，A股跌9.56％，消息面上，藥明康得發佈公告，公司接獲公司實際控制人控制的股東及已與公司實際控制人訂立一致行動協議的股東通知，計畫於2022年7月4日至2022年9月30日期間，通過競價及大宗交易減持合共不超過8,868.03萬股A股，占本公告日期公司已發行股份總數不超過3％。