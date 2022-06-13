侯友宜肯定社區篩檢站第一線醫護人員的付出與努力。（新北市衛生局提供）

因應5月26日起「快篩陽性經醫師判定確診」政策正式上路，新北市社區篩檢站陸續退場，中和積穗社區篩檢站及板橋永安社區篩檢站將於6月15日完成階段性任務後退場，因此新北市長侯友宜今（13）日也特地前往中和怡和積穗社區篩檢站慰問第一線醫護人員，感謝並肯定他們在疫情期間為市民健康的付出。

侯友宜表示，怡和醫院為新北第一個非急救責任醫院投入防疫工作的地區醫院，在去年5月中旬疫情爆發之際，便立即響應市府號召，於中和區積穗活動中心開設社區篩檢站，提供市民篩檢服務，至同年8月疫情趨緩後，束階段性任務；今年在疫情嚴峻之際，再次接受市府徵召，於同地點再度開設社區篩檢站，現已服務4千餘人次，而新北市的累計篩檢量至今已超過86萬人次，單日篩檢人數最多達1萬1514人次。

由於「快篩陽性經醫師判定確診」政策正式於上月26日上路，CR篩檢需求大幅下降，社區篩檢站逐步轉型為「執行PCR採檢」及「快篩陽性確診確診判定」雙線並行，新北市也陸續調整篩檢站服務量能，讓醫療量能的重心回歸急重症之照護。

因此板橋江翠社區篩檢站將服務時間調整為周一至周五上午8時30分至11時30分；汐止社區、三重小巨蛋、林口恩樺3處社區篩檢站已經於6月11日結束服務，中和積穗社區篩檢站及板橋永安社區篩檢站也將於6月15日完成階段性任務後退場。