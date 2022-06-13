農漁局針對澎湖優鮮的養殖業者，每年都會不定期作64種的動物用藥與重金屬檢驗，保證澎湖優鮮的魚送到消費者面前，都有政府掛保證。（張茂雄攝）

就在中國大陸海關總署動植物檢疫司發文要求各海關，自13日起暫停台灣石斑魚輸入大陸的事件發生之後，國內箱網養殖石斑魚的重鎮-澎湖，因為有自己的品牌「澎湖優鮮」產銷機制，可說是完全不受影響，澎湖縣政府農漁局漁輔科長陳銓汶13日表示，澎湖石斑魚年產600-800公噸，幾乎全部銷到台灣與澎湖當地，而且澎湖優鮮的漁產品，每年都會做1-2次的動物用藥與重金屬檢驗，民眾可以安心食用。

陳銓汶說明，澎湖箱網養殖的石斑魚，每年大約有600-800噸左右，其中有2-3成供應給澎湖當地餐廳與民間消費，1成包裝成禮盒販售，其餘則直接賣到台灣的超市、魚市場、海鮮餐廳，很少外銷到中國大陸。澎湖優鮮品牌已經建立口碑，如抽驗發現有藥物殘留，立即進行移動管制，以保障到消費者手中的都是優質產品。

針對加入澎湖優鮮的養殖業者，農漁局都會不定期作64種的動物用藥與重金屬檢驗，所有澎湖優鮮的魚送到消費者面前，都有政府掛保證的。澎湖海域四季分明，海水鹽度在千分之35左右，台灣的魚塭所養出來的魚，鹽度大約只有千分之12-15之間，雖然魚的成長速度很快，但是肉質相對比澎湖的魚鬆軟無彈性。

澎湖縣政府以產銷履歷與HACCP模式，訂定澎湖優鮮水產品證明標章使用管理作業辦法，並且向經濟部智慧財產局申請審查通過獲頒「中華民國證明標章註冊證」。目前審查通過之水產品計有海蠣、石斑、黃金鯧、牡蠣、白蝦、嘉臘、九孔、紫菜、鱸魚、鮸魚、黑鯛、青嘴龍占，符合澎湖優鮮標章業者計有31家。