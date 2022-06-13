世界知名的獨立遊戲發行商 Devolver Digital 旗下將有三款手機遊戲登上 Netflix！在 Netflix 這個風靡世界的娛樂平台上，新增了 Netflix 遊戲功能，而 Devolver Digital 旗下的熱門作品即將進駐，讓常用手機追劇的訂閱者們也能擁有遊玩遊戲的最高體驗！

預告影片

《砰比（Poinpy）》由 Downwell 團隊開發製作，是一款色彩鮮豔豐富的攀爬遊戲

你需要切開水果、製作果汁來餵飽飢餓野獸

《砰比（Poinpy）》由 Downwell 團隊開發製作，是一款色彩鮮豔豐富的攀爬遊戲，你需要切開水果、製作果汁來餵飽飢餓野獸，現已在 Netflix 上開放下載遊玩。底下有隻飢餓野獸正在追趕你，你所需要做的就是不停往上彈跳，採集路徑上的果實，並將野獸所要求的這些美味水果打成果汁，全都倒給他！

《王權：三國鼎立（Reign Three Kingdoms）》將在 2022 年底登上 Netflix

而 Devolver Digital 旗下的熱門 IP，《王權：三國鼎立（Reign: Three Kingdoms）》將在 2022 年底登上 Netflix，由 Nerial 團隊製作。靈感來自於中國著名小說《三國演義》，這次的《王權》故事將使玩家們再次回到烽煙四起的東漢末年。你將在此碰上許多派系鬥爭、戰役以及故事中的英雄角色 ── 他們可能透過協談盪平一切問題，或是透過聯姻達到策略目的的政治家。你將在《王權：三國鼎立》中發掘到許多享受遊戲的獨特思維、根據選擇遭遇到不同的小遊戲互動，並逐步揭開多樣化的故事線背後各有什麼真相。

由 Free Lives 團隊所開發的《源起重生（Terra Nil）》將在 2023 年登上 Netflix

在 2023 年，由 Free Lives 團隊所開發的《源起重生（Terra Nil）》將讓你能夠透過生態系統，重新構築一個城市。你將資源回收許多廢品，並將這些全都轉變為可與生態系統共榮互利的存在，打造出一個充滿各種鳥語花香的生態天堂。最終，還給這片土地一個清淨自然。《源起重生》將填滿你的建造魂，你將把一片糟糕的環境整理回復到它最好的狀態。

點開 Netflix 找到遊戲區域，愛用手機追劇的你現在擁有更多樣化的娛樂了。《砰比（Poinpy）》現已開放下載遊玩，《王權：三國鼎立》將在 2022 下半年上架、2023 年則有建造遊戲《源起重生》陪伴玩家。凡訂閱 Netflix 用戶都可以暢享以上三款遊戲，且完全沒有遊戲內廣告和內購需求！搜尋追蹤 Devolver Digital（@devolverdigital）的 twitter，將可以獲得更多即時的遊戲資訊。