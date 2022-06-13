桃園機場6月15日起恢復旅客轉機及開放親友接送，桃園機場公司今（13）表示，已設置親友等候區並規畫乘車動線，第一航廈入境路緣11-15號及第二航廈入境路緣31-33號，親友接機遵守相關交通規定，除接送外，不可臨停於接送區，違者將通知航警局開罰。

因應6月15日起恢復旅客轉機及開放親友接送政策，桃園機場公司下午模擬演練旅客下機、安檢、候機、供餐購物及親友接送等流程。

機場公司總經理但昭璧表示，開放親友接送旅客前往檢疫地點，對入境旅客疏運有很大幫助，直接縮短入境旅客於機場耗費的時間，有效改善機場服務品質獲得。

機場公司指出，依據規劃，轉機（過境）旅客下機後將立即與入境旅客分流，由航空公司引導至通過轉機安檢，再帶往出境層指定區域（專屬候機室或貴賓室）等候；若要購買免稅商品或飲食，可先在App平台以QR Code選購後，再由免稅店專人送至指定候機室或貴賓室。轉機（過境）旅客須強制戴口罩及清消手部及量體溫，轉機等候期間需全程將識別貼紙貼於明顯處，機場公司也將持續依三級警戒標準執行環境清消。

另入境旅客於完成深喉唾液篩檢後，可選擇搭乘防疫車隊或親友接送，前往檢疫地點。機場公司已規劃旅客乘車動線及設置親友等候區，第一航廈入境路緣11-15號及第二航廈入境路緣31-33號，呼籲前來接機的親友除接送外，不可臨停於接送區，違者將通知航警局開罰。