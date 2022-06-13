台灣智慧城市產業聯盟今(13)日召開第40次聯盟會議，並進行新任會長推舉，經全體出席者無異議通過，由遠傳電信總經理井琪接棒擔任第八任會長。聯盟表示，過去一年台灣智慧城市產聯盟成功的在高雄舉辦智慧城市展，讓展會規模成長50％，另外也是台灣國際展會第一個申請專案泡泡的成功案例，讓海外首長或貴賓得以入台參觀展覽。

新任會長井琪(Chee Ching)博士於2018年9月加入遠傳電信，先擔任首席轉型長一職，並於2019年1月起接任遠傳電信總經理，帶領遠傳電信團隊從傳統電信業者轉型為科技服務公司。在2020疫情期間成功推出5G服務後，率先啟動台灣5G遠距診療服務和第一座5G智慧工廠。因其傑出的表現，2021年先後獲頒亞洲金融（Finance Asia）與機構投資者（Institutional Investors）的「最佳執行長」及中文版哈佛商業評論（Harvard Business Review Chinese Edition) 之「數位轉型領袖獎」殊榮。

井琪於推舉後致詞中指出，全球每年產生590億噸的碳排量，世界前百大城市貢獻全球一半的GDP，但卻消耗了三分之二的能源及產生75％的碳排放，城市是生產力最高、也是碳排放最高的地方，因而如何在聯盟過去推動智慧城市的基礎上，打造智慧永續城市做為淨零碳排的先鋒，未來一年重點工作將放在，鼓勵產業節能減碳解決方案的創新、推動智慧共杆產業平台化及標準化，最後再將台灣優良的解決方案推到國際市場以協助更多的國家節能減碳。

據了解，台北市電腦公會為推動物聯網產業的發展，於2014年初成立台灣智慧城市產業聯盟(TSSA)，聯盟設立宗旨在於推動智慧城市發展、推動跨業交流以促成物聯網應用概念的快速整合與實踐、舉辦各種活動以促進物聯網技術及產品的廣泛應用。依據該聯盟組織章程第六條，聯盟會長任期一年，任期屆滿由聯盟會議共同推舉下任會長。歷任聯盟會長分別是研華董事長劉克振、大同董事長林郭文艷、華碩集團副董事長曾鏘聲、神通資科董事長蘇亮、中華電信董事長鄭優、中興保全科技副董事長林建涵及光陽工業董事長柯勝峯。

台灣智慧城市產業聯盟(TSSA)自2014年舉辦的智慧城市展，目前不僅是國際知名的智慧城市展會，也是亞洲重要的物聯網產業展。臺北市政府、桃園市政府及高雄市政府都是這項展會的共同主辦單位，智慧城市展除了在台北舉辦之外，2022年也同步在高雄舉辦開創國際展會的新模式，此舉有助於各地縣市政府發展地方產業。另外，展會期間三個市政府分別邀請海外城市或國際地方政府組織來台參加市長級峰會，大量國際城市首長的交流有助於台灣與其他國際城市建立起實質外交關係。