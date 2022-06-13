竹北市沿興隆路頭前溪河堤及堤外高灘地，目前已成民眾慢跑及運動休閒熱點，縣府將32公頃高灘地規畫為「興隆運動廊道」，在解決國有地撥用問題後，環保局預定8月前辦理發包，年底前完成，期營造最貼近民眾運動休閒需求的新綠帶。

從頭前溪橋至經國大橋之間的堤外高灘地，部分綠地已整理完成，縣議員林秉君2020年將阿美族豐年祭「歲時祭儀」，首度從文化局廣場移師頭前溪橋前的高灘地舉辦，原民赤腳在草地起舞，充分展現力與美的「原味」。

在頭前溪橋、台鐵橋之間及國道1號橋下約32公頃的高灘地，縣府規畫兩處集中設施區，A區將設置親子共融遊戲場、多功能草地區、足球場和寵物公園，B區設置多功能活動廣場、越野車自行車練習場、滑輪練習場和綜合球場。跨堤設施將設置堤防溜滑梯和堤防攀岩區，成為大人孩子都喜歡的活動場域。

由於新竹市改造頭前溪高灘地後，原本能進行越野車比賽的高灘地已全部消失，有民眾在「興隆運動廊道」說明會時建議，越野車練習場要做的刺激一點，以恢復新竹地區的越野車運動。

環保局長朱振群指出，規畫的越野車自行車 練習場是給6歲以下兒童使用，並不適合成人的越野車，這類速度很快的越野車危險性高外，依目前灘地要再加填土方將超過50公分，也違反水利法行水區使用的規定。

朱振群說，興隆運動廊道計畫在申請河川用地許可時，有1筆國有土地位在都市計畫區內，已依規定申請取得無妨礙都市計畫證明，向國財署辦理土地撥用，將可公告招標。

環保局以6千萬元辦理興隆運動廊道相關設施，預計8月之前發包施工，年底前完成。另外，高灘地規畫大面積的自然親水區、草皮活動區和人工溼地區域，則在後期計畫接續執行，期打造出一條大型生態綠帶。