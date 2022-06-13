中和2歲男童恩恩重症身亡事件，演變成藍綠對決。新北市議會藍綠黨團今都甲級動員，民進黨團要求新北市長侯友宜到議會專案報告；但國民黨團認為，檢調已介入，要求先防疫，別讓事件演變政治口水。雙方沒有共識，議長蔣根煌宣布會議時間到散會，沒有結論。衛生局長陳潤秋備詢時，對議員質疑為何衛生局找不到人，她罕見動怒表示，送醫流程都是照中央指引，要求議員別汙衊第一線同仁，更直言「我來新北是做事的，我對做官沒有任何興趣 」場面一度火爆。

民進黨團總召陳啟能表示，恩恩事件，身為監督新北市府最大的議會，他代表黨團提案，要求變更議程，請新北市長侯友宜到議會專案報告，並要求成立真相調查專案小組。

國民黨團書記長廖先翔則說，恩恩事件大家非常難過，事件發生後，有詢問CDC意見，均表示新北依中央指引協助送醫。

廖先翔說，這件事已模糊焦點，演變成政治攻擊，新北市可以給家屬的，都已經交付， 不能給的部分，也交給檢調，「這件事應該公開真相」，但請市長來報告意義不大，只會成為政治口水，尤其疫情持續嚴峻，還有亞洲變異株，目的是中央更改作業規範，不要有下一個案例才是最重要的目的。

民進黨議員何博文則說，案件兩個月仍真相不明，市府也沒有行政調查報告，恩恩爸用非常理性態度要求真相，但至今恩恩事件仍是不明不白，要求市府真誠面對，也希望不分藍綠黨派， 希望大家有同理心要求市長到議會報告。

但國民黨議員王威元認為，現在還有幾萬人確診，現在民進黨急著政治操作，難道選舉有比國民檢康更重要，侯友宜講得還不夠清楚嗎？

雙方唇槍舌戰，在綠營議員戴瑋姍質疑為何在事發當天4月14日119為何聯繫不上衛生局「為什麼你們找不到人」，新北為什麼打迷糊仗、說謊，衛生局長陳潤秋罕見激動回應，同仁當時都在打電話「你不要隨便汙衊我們同仁」，對於戴瑋姍指控官僚，陳潤秋強調她到新北是來做事的，「我對做官沒有任何興趣」。

無黨籍議員馬見認為，要開專案報告的立法院，必須全國通案檢討，很多孩子走了沒有錯，要走多少個孩子走，藍跟綠才能停止政治攻防，請中央負起責任，依照地方制度法，邀請地方政府列席。