桃園考量疫情狀況、因應復課需求，擴大針對師生加碼發放快篩試劑。（桃園市教育局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園考量疫情狀況、因應復課需求，擴大針對師生加碼發放快篩試劑。教育局指出，中央發放高中以下學生每人4劑快篩試劑外，市府也自行採購72萬劑快篩試劑，提供國小、幼兒園等學生每人2劑快篩試劑、教職員工每人4劑快篩試劑，強化校園防疫，讓全體教職員工都有快篩試劑備用。

教育局表示，因應疫情狀況，體恤補習安親課照班教職員工及幼兒園教職員工於暫停實體課程中持續協助照顧學童，自5月25日起發放補習課照教職員工快篩試劑。另外，5月30日對公私立幼兒園教職員工每人發放2劑快篩；公私立幼兒園學童自2日已發放每人2劑唾液快篩，9日發放國小學生每人2劑。

局長林明裕說，為利發放試劑順利及便利，教育局擇訂分區發放，包括羅浮高中、觀音高中、新屋國小、大溪國中、龍潭國中、楊梅國中、東安國中、大園國中、龍興國中、大竹國小、文欣國小、大忠國小及中正國小等13校擔任區中心學校服務該區所需學校試劑量。此外，教育局也於北科附工舊校外會負責發放桃園區學校所需試劑量。

市長鄭文燦指出，因應復課需求，教育局自行採購72萬劑快篩試劑，提供國小、幼兒園等學生每人2劑快篩試劑、教職員工每人4劑快篩試劑，原已發放幼兒園教職員工約1萬人每人2劑快篩、補習安親課照班教職員工約1萬人每人2劑快篩，皆會再補上2劑，共需要約4萬劑。

教育局補充，桃園市教職員工及學生共25萬1109人，累計發放給56萬5516個快篩試劑，會讓全體教職員工都有快篩試劑備用，以全面提升校園防護力。