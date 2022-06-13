今年國內疫情嚴峻，比去年三級警戒還嚴重，而當時政府祭出各項紓困措施，但今年卻遲遲未到位，彰化縣溪湖鎮大竹里里長何炳樺，號召各界善心人士，在溪湖發放弱勢貧困國小學童獎助學金，一共發出41萬8000元，209位小朋友受惠，希望能幫助學生與家長度過難關。
何炳樺除了是大竹里里長外，也擔任彰化縣玄元帝爺功德會理事長，平時與協會各界善心人士到處獻愛心，去年就曾發放一次獎助金，獲得熱烈迴響，今年再度發放，還加碼到溪湖外的縣市，包括溪湖、埔心、埔鹽等三鄉鎮共19所國小。
何炳樺說，去年共有將近60位善心人士響應，發放的結餘還剩下20餘萬，今年加入20多位的善心人士，結合去年結餘，一共募集41萬8000元，全數發放出去，將去年的與今年的善心延續，讓愛不中斷。
何炳樺也說，因為疫情關係大家都不容易，他親自跑遍所有國小，把獎助金送交到校長手上，由校長代為轉發，希望每一位受獎的同學都能夠繼續努力，勇敢邁開步伐，也期許疫情能夠盡早過去，讓大家盡早恢復正常的生活。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。