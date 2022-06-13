何炳樺除了是大竹里里長外，也擔任彰化縣玄元帝爺功德會理事長，平時與協會各界善心人士到處獻愛心，去年就曾發放一次獎助金，獲得熱烈迴響。(何炳樺提供／吳建輝彰化傳真)

今年再度發放，還加碼到溪湖外的縣市，包括溪湖、埔心、埔鹽等三鄉鎮共19所國小。(何炳樺提供／吳建輝彰化傳真)

何炳樺說，希望每一位受獎的同學都能夠繼續努力，勇敢邁開步伐，也期許疫情能夠盡早過去，讓大家盡早恢復正常的生活。(何炳樺提供／吳建輝彰化傳真)

今年國內疫情嚴峻，比去年三級警戒還嚴重，而當時政府祭出各項紓困措施，但今年卻遲遲未到位，彰化縣溪湖鎮大竹里里長何炳樺，號召各界善心人士，在溪湖發放弱勢貧困國小學童獎助學金，一共發出41萬8000元，209位小朋友受惠，希望能幫助學生與家長度過難關。

何炳樺除了是大竹里里長外，也擔任彰化縣玄元帝爺功德會理事長，平時與協會各界善心人士到處獻愛心，去年就曾發放一次獎助金，獲得熱烈迴響，今年再度發放，還加碼到溪湖外的縣市，包括溪湖、埔心、埔鹽等三鄉鎮共19所國小。

何炳樺說，去年共有將近60位善心人士響應，發放的結餘還剩下20餘萬，今年加入20多位的善心人士，結合去年結餘，一共募集41萬8000元，全數發放出去，將去年的與今年的善心延續，讓愛不中斷。

何炳樺也說，因為疫情關係大家都不容易，他親自跑遍所有國小，把獎助金送交到校長手上，由校長代為轉發，希望每一位受獎的同學都能夠繼續努力，勇敢邁開步伐，也期許疫情能夠盡早過去，讓大家盡早恢復正常的生活。