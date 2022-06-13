桃園市中壢區泰豐輪胎13日傍晚傳出火警，濃密黑煙數公里外清晰可見，桃園市消防局出動人車前往灌救，目前已知起火點在廠區外堆放的輪胎，現場沒有其他危險物品，而火勢初步已經獲得控制沒有再向外擴散，這也是繼2017年泰豐輪胎大火後再一次發生火警，也讓附近居民怒批實在太誇張了。
泰豐輪胎2017年1月廠房發生大火，佔地三千坪的廠房近半陷入火海，火勢一度逼近鄰近社區，而大火也造成嚴重的空氣汙染，當時還緊急撤離鄰近141戶居民，桃園市消防局也花了6個小時才將火勢撲滅。
而泰豐輪胎13日傍晚5點半再度傳出火警，因為正值下班時間，消防局湧入數十通報案電話，濃密黑煙直竄天際，連數公里外都清晰可見，桃園市消防局出動13輛消防、救護車及35名消防人員前往灌救，周遭也瀰漫輪胎燃燒所散發出的刺鼻臭味，桃園市環保局接獲通報也派員到現場監測，附近居民也想起當年大火的恐怖回憶，直批廠方還是沒有記取教訓，竟然又再度發生火警實在是有夠誇張。
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