經濟部貿易局委託外貿協會營運B2B電商平台─台灣經貿網，參展於丹佛舉辦的第40屆美國夏季戶外用品零售展，參展商達27家，會場參觀買主包括全球最大瑜伽服飾品牌Lululemon對台灣的機能襪、瑜伽墊及太陽眼鏡等均表高度興趣。

貿協表示，為協助台灣眼鏡、織襪、毛巾等業者開拓北美等國際市場，此次徵集27家台灣廠商，逾81件運動眼鏡、機能襪、毛巾、護膝、護腕及機能布料等產品展出，成功吸引北美重要品牌買主造訪。

美國戶外用品零售展為北美最大戶外用品專業展，儘管疫情尚未結束，今年仍有來自美國、加拿大、英國、德國、台灣、新加坡、日本、韓國、中國、紐西蘭等22國逾550家廠商展出。其中20％為新展出廠商，展期3天吸引超過1萬2,500名參觀人次。

貿協表示，台灣經貿網攤位吸引來自美國、加拿大、智利、巴拿馬、阿拉伯聯合大公國、哥倫比亞、新加坡等國近百位買主造訪；其中更受到瑜伽服飾領導品牌Lululemon青睞，涵蓋 台灣的機能襪、瑜伽墊及太陽眼鏡，而智利Wild Lama與美國Lavley、Fabletics yitty等品牌則相中台灣機能襪及戶外運動眼鏡。

此外，美國男性服飾業者SWRVE Clothing則看好男性襪類商品，值得一提的是，有買主表示因應美中貿易戰，未來將逐漸增加採購至台灣或其他東南亞國家。

而對應全球永續環保ESG議題，台灣經貿網亦徵集多家運用環保材質製成的產品，如飛達龍公司減碳「環保材質運動眼鏡」，珀興企業以咖啡渣製成再生紗線所生產出的機能襪及環保材質機能衣、機能布料等，受到買主關注；另外泰都實業社獲德國IF 設計大獎的泳鏡亦在此次展出之列。