陪伴消費者已經22周年的PChome 24h購物，為了感謝全站逾1300萬會員的支持，推出了不僅618電商年中慶檔期，更是整個6月都帶來22周年慶「狂樂收貨節」活動，針對時下最受消費者歡迎的商品，打造了科技新生活、廚疫新常態、新家居美學、外出新STYLE四大主題會場，同步推出最低2.2折「狂樂22專區」，更首度跨界攜手美食外送平台foodpanda推出「百萬美食金」抽獎活動，還有各家國際知名品牌官方旗艦館推出「超級品牌」活動，以及美妝大賞天天狂撒折價券，加上刷卡或行動支付回饋最高達26%，讓人人都能買到心儀的下殺優惠商品。

PChome 24h購物的Xiaomi 掃拖機器人 2 Ultra 集塵版，14日至21日前搭配領券狂降3000元，獨家特價1萬1500元。（PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物的伊萊克斯Well Q7無線吸塵器 WQ71-2ESSF，30日前特價8888元。（PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物的ARIEL 4D抗菌洗衣膠囊獨家組合（3+1 四件組），15日前特價799元，再享LINE購物7%導購回饋。（PChome 24h購物提供）

此次PChome 24h購物的22周年慶22周年慶，首先推出全站2.2折起優惠，在最低2.2折「狂樂22專區」就有22元、222元商品折扣，更與各大品牌如小米、Dyson、伊萊克斯等推出最高峰優惠，小米旗艦館就在21日前推出每天10點發送指定品滿額折價券，最高滿萬現折1300元等優惠，Dyson在23日前就享獨家下殺46折起優惠，最高更享11%P幣回饋，另外天天均將推出3C及非3C各一品類限時優惠，像19日前買指定筆電抽技嘉創作者筆電、Xbox Series S、宏碁27吋螢幕等好禮，美妝品類全館就享22折起，單筆消費滿千加碼抽Dyson、品木宣言、DHC、TuneMakers等總值超過5萬豪禮。

PChome 24h購物的ESTEE LAUDER雅詩蘭黛特潤眼部超能量修護霜超值組，30日前特價2600元。（PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物的KANGOL 典雅羅馬時標腕表、隨身小包，17日到27日期間享618限定超值組合獨家優惠價1318元。（PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物的COACH 新款圓扣緹花肩背、斜背兩用包，20日前特價7618元。（PChome 24h購物提供）

而PChome 24h購物今年也首度與foodpanda攜手推出「百萬美食金」抽獎活動，買40大指定品牌商品即可登記抽foodpanda美食金，累計獎品總價值高達百萬元，還有「foodpanda新客5折券」隨機大方送，27日前於PChome 24h購物APP消費滿1元即有機會獲得優惠碼；另20日前推出揪團組隊，活動期間消費最高的組別最高有機會瓜分6萬8000P幣，而於LINE官方帳號參與限定遊戲「尋找 BOXMAN」，再抽總價值5萬P幣與折扣券，邀請好友加入LINE官方帳號再獲LINE Points回饋。同步為歡慶全新上線支付方式Pi錢包綁定「慢點付」，全月享筆筆5%P幣回饋無上限、15日至24日期間刷指定卡滿萬以上最高享26%回饋、刷卡儲值最高送21%、25日到30日刷卡儲值最高省3350元。