交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處在台東三仙台海域不只發現超過250種生物族群，連全世界最小的豆丁海馬，在水深30公尺以下更是能輕易發現蹤跡，而且許多海馬爸爸都已經懷孕，準備繁殖下一代；處長林維玲說，未來可望成為新興潛水景點。

三仙台周邊海域除了穿梭的魚群，還有多樣的珊瑚生態令人目不暇給，仔細觀察，以往國內只在墾丁和綠島發現的豆丁海馬就隱身其中，這種全世界最小，身長不超過2公分的海馬，透過自身可以變化顏色的能力，和周邊環境結合在一起，已經在這裡繁衍。

潛水教練俞明宏表示，在三仙台周邊30公尺深的海域，豆丁海馬的「房東」柳珊瑚非常多，而且每株珊瑚上面幾乎都有豆丁海馬，數量比綠島海域多，也意味著當地海洋保護有成，不過還是有發現珊瑚被廢棄漁網纏住情形。

東管處長林維玲表示，該處從2016年開始著手東海岸及綠島的海域生態調查，看到因為天氣變化、海沙侵蝕、垃圾汙染等，讓海底環境大變，許多海洋物種都遷移和消失，東管處多年來致力於海洋保護工作，年年都進行大規模淨海工作，今年初10多位志工下海調查發現250種生物族群。

林維玲指出，東管處日前邀請專家學者、水下攝影師、部落客、潛水業者等參加「三仙台潛水淨海工作假期」，在基翬漁港淨海及三仙台深潛探訪大海扇時，發現滿滿的豆丁海馬，而且許多大腹便便的海馬爸爸，正準備要臨盆，可以想像一下接下來粉紅愛情結晶大噴發的畫面，未來可望成為新興潛水據點。