浪費食物真不應該！有名女網友在臉書分享1段8秒TikTok影片，影片中有男子拿著一碗魯肉飯站在斑馬線上，當拍攝開始，該男便拿著筷子快速的扒著手中的魯肉飯，並且邊過斑馬線邊吃飯；狼狽的樣子也被網友狂轟「這腦袋是確診了？」、「拍這個他想表達什麼」。

一名女網友在臉書社團「爆廢公社」發文，她分享1段8秒TikTok影片，影片中有名男子，拿著一碗魯肉飯站在路口斑馬線上，正當男子要過馬路時，便拿著筷子快速扒著手中的魯肉飯，邊過斑馬線邊吃飯，男子扒飯過程中，飯粒不斷的向外噴出掉在路上，樣子十分狼狽。

男子邊過斑馬線邊吃魯肉飯，狼狽的樣子遭網友狂轟「笑點跟幽默點在哪」。（翻攝自臉書爆廢公社）

影片一出，網友紛紛留言表示，「看到這種我會可憐他」、「這腦袋是確診了？」、「沒救的屁孩」、「抖音一響，父母白養」、「腦應該沒問題吧？他家人要不要帶去檢查看看」、「令人鼻酸」、「為什麼街上有猴子，沒派人抓回去動物園」、「浪費糧食」、「浪費食物真不該」。

另外也有網友表示拍這支影片是想表達什麼「有趣」的意義，「拍這個他想表達什麼」、「笑點跟幽默點在哪」、「這樣是有什麼有趣嗎？」、「拍這影片有什麼意義？」。