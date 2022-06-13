中國封城政策解除後，台股觸底反彈，後因公布的美國5月通膨數據不如預期，拖累台股回跌。但統一投信表示，下半年在國內外解封的刺激下，台灣經濟成長有望逐季上升，加以台股評價便宜，使股市表現可期。但受到聯準會政策不確定性影響，第三季台股仍將呈現區間震盪，產業方面看好半導體、電動車、低軌衛星、綠能及儲電等。

統一投信指出，雖然主計處於5月下修台灣今年經濟成長率至3.9％，但第三季及第四季的經濟成長年增率預測仍都在5％以上，經濟成長動能優於上半年。另外，目前台股本益比也位於相對低點，根據統計，6月10日加權指數預估獲利本益比為11.38倍，創下近十年新低；電子指數彭博預估獲利本益比為13.75倍，也低於近十年平均15.45倍。評價便宜，加以下半年將迎來消費旺季，使具備成長潛力的產業投資價值大幅上升。

對於第三季的投資布局，統一投信看好四大產業的表現，包括半導體、電動車、低軌衛星、綠能與儲電。近年隨著科技發展，半導體終端應用面逐漸擴大，支撐需求持續成長，高階製程預估將繼續供不應求。台灣作為半導體王國，產業布局早且供應鏈完整。在強勁競爭力及市佔率雙優勢下，未來在半導體領域，台廠有望持續獨占鰲頭。根據世界半導體貿易統計組織（WSTS）數據，今年全球半導體產值成長預估為8.8％，台灣產值成長率卻高達18.3％，為全球成長率2倍以上。

隨著全球達成減碳共識，能源轉型趨勢確立。汽車產業方面，2025年後，各國將陸續禁售燃油車，帶動電動車成長。根據工研院預估，全球電動車滲透率將從2020年的11.7％，急速上升至2025年的31.5％。統一投信表示，受惠電動車市場蓬勃發展，台灣坐擁完整的電動車供應鏈，未來車用電子產業有望出現爆發性成長。電動車的普及也推動儲能商機，充電樁與相關裝置將成為各國基建重點。再生能源方面，風電可再生、無汙染、減少碳排放，且發電成本漸具競爭力，未來將成為各國綠能發展重心。

俄烏戰爭後，低軌衛星於戰爭時的應用，意外吸引全球目光，但其實低軌衛星早就開始逐步發展。統一投信指出，相較於中高軌衛星，低軌衛星由於傳輸延遲性較小，早被視為解決5G行動通訊死角及應用面普及的最佳解決方案。目前美國低軌衛星龍頭SpaceX已開始商業化運作，未來衛星產業勢必將有爆發性成長。另外，隨著物聯網發展，電子紙及電子標籤開始廣泛應用於多領域，也是值得關注的藍海市場。

不過，由於通膨仍有變數，聯準會貨幣政策存在不確定性，使台股第三季將維持區間震盪格局。統一投信建議，市場震盪之際，投資人善加利用定期定額及加碼扣方式，分批進場佈局，同時達到分散風險及拉高長期報酬率效果。