香港星二代歌手鄭欣宜（Joyce）於上(5)月30日度過她的35歲生日，依照其亡母「肥肥」沈殿霞生前的遺囑，達標動用6,000萬港幣（約新台幣2.3億元）遺產的法定繼承權。鄭欣宜憑自身演唱實力走紅樂壇，本月10、11、12日她在紅磡體育館連辦3場演唱會，現場座無虛席；沒想到她剛繼承遺產不到2週，嘉賓男歌手湯令山竟演出「單膝下跪送上戒指」戲碼，令她嚇得驚喊：「我爸在這兒耶⋯⋯」，欣爸鄭少秋則大方比讚讓全場嗨爆。

鄭欣宜是已故藝人「肥肥」沈殿霞和鄭少秋所生的女兒；沈殿霞2008年因膽管癌、肝癌病逝，享壽62歲，離世後留下6,000萬港幣（約新台幣2.3億元）遺產，且遺產包含物業，被推估遺產市值已達破億港幣；當時鄭欣宜才21歲，肥肥擔心她突然得到鉅額遺產就不去工作，希望愛女能做個有用的人，就請律師訂下遺囑，讓鄭欣宜滿35歲才能動用全數遺產，在此之前只能每月從中領取2萬港幣（約新台幣7.5萬元）；鄭欣宜過去透露，在香港高物價下曾入不敷出，戶頭僅餘約104元台幣，但她窮困至此也沒向父親鄭少秋求助，自己度過生活低潮，也養成理財習慣。

據《香港01》報導，鄭欣宜在演唱會上展現渾厚唱腔，憑嗓音實力征服聽眾的耳朵；本次演唱會嘉賓還包括當紅偶像盧瀚霆（Anson Lo）等人，而到場觀看的嘉賓包括爸爸鄭少秋低調現身，「草蜢」的蔡一智、蔡一傑，以及胡楓、盧海鵬等前輩。在11日第2場演唱會上邀請到湯令山擔任嘉賓，只見男方突在台上單膝下跪，送上玩具鑽石戒指，鄭欣宜吃了一驚，笑說：「你好大膽！我爸爸在這，你在我爸爸面前送戒指給我？」

現場鏡頭立即對準台下觀眾席的鄭少秋，只見鄭少秋戴著口罩眼睛瞇瞇笑，大方亮出大拇指比讚，全場目睹老爸做出如此反應都嗨爆，雖然互動只是開個小玩笑，仍成為全場一大亮點。整場演唱會直唱到3首安可曲，觀眾仍遲遲不肯離場，她最後演唱《有故事的人》感謝歌迷的熱情。