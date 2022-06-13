Happy Russia Day. 🤮

Ukraine war: Evidence shows the widespread use of cluster munitions in Kharkiv. Lavrov said on Wednesday, "Russia doesn't target civilians"! pic.twitter.com/mxpsB6LR1p — Johannes van Lochem (@JohannesLochem) June 12, 2022

人權組織國際特赦組織（Amnesty International）13日譴責俄國犯下的戰爭罪行，稱其大規模動用殺傷力極強的集束彈，轟炸烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv），已造成數以百計的平民喪命。BBC採訪團隊實地走訪該城，蒐集多處殘存的爆裂畫面，軍事專家進一步證實影像與集束彈存在一致性。

國際特赦組織在報告中指出，在哈爾科夫發現俄軍一再使用國際禁止的9N210、9N235集束炸彈以及可散佈地雷的證據，據悉地雷會在間隔時間內爆炸。

BBC團隊實際來到哈爾科夫5個獨立的著火點，在Industrialnyi社區一處民宅與操場周圍發現特殊剝落等損害。武器專家指出，「這是典型的證據，可以看到其中一枚子彈藥的尾翼殘留物。」

BBC Alert! Ukraine war: Evidence shows widespread use of cluster munitions in Kharkiv https://t.co/GgtjkXyHRd pic.twitter.com/QunrzIMO0K — Jason S ♋ 🇺🇸 (@theluckyman) June 12, 2022

全球超過120多國簽署《集束彈藥公約》(CASM)，國際公約明訂在任何情況下均不得使用集束彈藥，或是以開發、生產、轉讓等方式取得。因為一旦它們在空中引爆，便會釋放出數百個子炸彈大面積落在地上，人民的生命安全備受威脅。然而，俄羅斯與烏克蘭並不在這120國裡面。

罹難者家屬利特維年科(Ivan Litvynyenko)告訴BBC記者，「瞬間一道閃光出現在我眼前，接著我聽到第一聲爆炸。」他形容當時大量的炸彈從天而降，一個接著一個，周圍的汽車、建築物全都著火。不幸的是，利特維年科的妻子沒能躲過襲擊，她全身上下遭彈片刺穿，送醫後仍回天乏術。

當地醫師提到，事後一行人在室外蒐集金屬碎片拿去比對，明顯與9N210和9N235集束炸彈相符。

為期兩周的實地考察，該人權組織統計了41起襲擊，至少造成62人死亡、196人受傷。集束彈確實致人於死地，奪走了那些只為排隊領食物或是走在街上的人民性命。顧問羅維拉(Donatella Rovera)表示，「永遠不該使用這款武器，這根本是一項針對性的種族滅絕行動。」